05 марта 2026
05 марта 2026
Израиль

На базе ВВС на юге страны Нетаниягу встретился с израильскими и американскими летчиками

ЦАХАЛ
Война с Ираном
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 05 марта 2026 г., 19:42 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 19:42
На базе ВВС на юге страны Нетаниягу встретился с израильскими и американскими летчиками
Фото: Мааян Туаф, ЛААМ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил базу ВВС на юге страны и встретился с израильскими и американскими летчиками, действующими совместно в рамках операции "Рычание льва".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу: "На шестой день операции "Рычание льва" я нахожусь здесь, на базе ВВС на юге страны, вместе с нашими замечательными летчиками и летчиками США, а также с самоотверженными наземными экипажами. Сотрудничество между армией США и ЦАХАЛом, а также между нашими ВВС и ВВС США, является историческим. Мы продолжаем наносить удары по террористическому режиму в Иране, а также по террористическим элементам в Ливане. Достижения велики, но работы ещё много. Я хочу вновь поблагодарить моего друга, президента Трампа, за сотрудничество между нами и между Израилем и США. Мы продолжим действовать вместе и вместе, с божьей помощью, выполним наши задачи".

