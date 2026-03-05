FT: глава Anthropic пытается в последний момент договориться с Пентагоном

Гендиректор Anthropic Дарио Амодей предпринимает "последнюю попытку" заключить соглашение с Пентагоном после срыва переговоров на прошлой неделе, из-за чего компания рискует быть исключенной из цепочки военных поставок.

Как пишет Financial Times, Амодей обсуждает условия с Эмилем Майклом – заместителем министра обороны США по исследованиям и технологиям – чтобы согласовать новый контракт, который определит доступ Пентагона к моделям ИИ Anthropic.

По сведениям издания, компромиссный контракт позволил бы американским военным продолжать использовать технологии Anthropic и снизил бы риск того, что компанию официально объявят "риском для цепочки поставок" – такую меру, как утверждается, на прошлой неделе пригрозил применить министр обороны Пит Хегсет.

Переговоры, по информации FT, сорвались из-за формулировок, которые Anthropic считает принципиальными для запрета массовой внутренней слежки и использования ИИ в летальных автономных вооружениях. В частности, в компании настороженно отнеслись к просьбе удалить из контракта фразу про "анализ массово собранных данных" – Амодей написал об этом в служебной записке сотрудникам.

Anthropic получила от Пентагона контракт примерно на $200 млн и, как отмечает FT, стала одной из первых компаний, чьи модели использовались в структурах национальной безопасности США.