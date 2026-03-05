x
Пресса

Telegraph: американские стратегические бомбардировщики B-2 перебросят на британские авиабазы

США
Великобритания
ВВС
Война с Ираном
время публикации: 05 марта 2026 г., 05:40 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 05:44
Telegraph: американские стратегические бомбардировщики B-2 перебросят на британские авиабазы
AP Photo/Mark Almond

США намерены в ближайшие дни перебросить стратегические стелс-бомбардировщики B-2A Spirit на британские авиабазы для возможных ударов по Ирану, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По сведениям британского издания, самолеты могут быть размещены на авиабазе Фэрфорд в Англии, а также на Диего-Гарсия в Индийском океане, что позволит сократить время подлета к целям.

В Пентагоне ранее подтверждали участие B-2 в операции "Эпическая ярость", которые совершали 37-часовые беспосадочные вылеты с континентальной части США и применяли проникающие боеприпасы по подземным объектам.

