Telegraph: американские стратегические бомбардировщики B-2 перебросят на британские авиабазы

США намерены в ближайшие дни перебросить стратегические стелс-бомбардировщики B-2A Spirit на британские авиабазы для возможных ударов по Ирану, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По сведениям британского издания, самолеты могут быть размещены на авиабазе Фэрфорд в Англии, а также на Диего-Гарсия в Индийском океане, что позволит сократить время подлета к целям.

В Пентагоне ранее подтверждали участие B-2 в операции "Эпическая ярость", которые совершали 37-часовые беспосадочные вылеты с континентальной части США и применяли проникающие боеприпасы по подземным объектам.