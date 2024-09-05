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Израиль

В Верхней Галилее в результате ракетного обстрела причинен ущерб птицеферме и дому

время публикации: 05 сентября 2024 г., 16:41 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 16:44
В Верхней Галилее в результате ракетного обстрела причинен ущерб птицеферме и дому
Ayal Margolin/Flash90

Зафиксированы попадания ракет и осколков ракет в птицеферму, в дом и на территорию около кладбища в Рамот-Нафтали в Верхней Галилее. О пострадавших не сообщается.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа отчиталась о ситуации после срабатывания тревог в районе Рамот-Нафтали и других населенных пунктов Галилеи. По Рамат-Нафтали и окрестностям было зафиксировано пять запусков ракет, некоторые были перехвачены.

Глава регионального совета Маром а-Галиль Амит Софер сообщил, что ракета упала неподалеку от поселка Довев, в очередной раз чудом обошлось без пострадавших "Вот только когда-то чудеса перестанут нас спасать, мы вновь требуем от правительства атаковать и уничтожить врага".

ЦАХАЛ сообщает, что в районе Довева ПВО перехватили подозрительную воздушную цель, пересекшую границу с Ливаном, жертв нет.

Кроме того, были обнаружены две воздушные цели, пересекшие границу, одна упала неподалеку от мошава Яара, жертв нет.

Израиль
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