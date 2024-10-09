Лидер канадских консерваторов призвал Израиль нанести удар по ядерным объектам Ирана

Эскалация арабо-израильского конфликта стала одной из важных тем политического противостояния в Канаде, где оппозиция в течение последних месяцев пытается добиться роспуска правительства и проведения внеочередных парламентских выборов.

Лидер оппозиции Канады и глава канадской Консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что Израиль "поможет всему миру, если нанесет удар по иранским ядерным объектам".

Пуальевр высказался с резкой критикой в адрес министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, заявив, что она поддалась на давление сторонников ХАМАСа в Либеральной партии вместо того, чтобы выполнять свою работу. По его словам, она сфокусировала свои усилия на попытках сменить Джастина Трюдо и стать премьер-министром вместо того, чтобы представлять интересы Канады на посту главы МИД.

Жоли назвала его высказывания "совершенно неприемлемыми" и обвинила лидера оппозиции в "политизации годовщины нападения ХАМАСа 7 октября". "Он призывает к расколу, а не к единству", – заявила министр иностранных дел, добавив, что "Пьер Пуальевр не готов быть премьер-министром".

Министр обороны Канады Уильям Блэр заявил, что Канада поддерживает право Израиля на самооборону, но категорически против удара по иранским ядерным объектам.