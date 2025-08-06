Трагедия в Ришон ле-Ционе: "Они написали о риске суицида и выписали Милену"

Гибель 12-летней Милены Бубковой из Ришон ле-Циона и тяжелое состояние ее 13-летней подруги, которая находится в больнице в коме, шокировали всю страну: как и мать погибшей девочки, израильтяне пытаются найти ответы.

Попытка суицида была не первой, об этой опасности знали и полиция, и персонал медицинского учреждения, в которое девочка была госпитализирована после предыдущей попытки.

По словам мамы погибшей девочки, ее фактически заставили забрать ребенка, в письме о выписке при этом дописав о риске неожиданного усугубления суицидальных наклонностей и опасности самоубийства. В медицинском учреждении говорят, что "речь идет о прискорбном событии, которое будет расследовано".

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, она умоляла не выписывать девочку и оказать ей необходимую помощь, но несмотря на повторяющиеся попытки причинить себе вред система выбросила Милену. И Милена вместе со своей подругой сбросилась с восьмиэтажного здания заброшенной винокурни в центре Ришон ле-Циона.

По словам мамы погибшей девочки, Милена была очень тонко чувствующим подростком, девочкой с огромной душой, всегда помогавшей другим и всегда улыбавшейся. Но жизнь самой Милены не была легкой: семья репатриировалась в Израиль пять лет назад, затем родители разошлись, и отец около года назад полностью исчез из жизни девочки.

Милена же остро нуждалась в нем, она носила его одежду, чтобы сохранить какую-то близость. О смерти дочери отец Милены Бобковой знает, но с момента ее гибели он не выходил на связь – и просто исчез. По словам мамы девочки, Милена говорила отцу, что думает о самоубийстве, она просила помощи, но он проигнорировал ее слова. А когда она обращалась к нему в прошлом году, он ее прогнал.

Чтобы добиться психологической помощи для Милены, ее мама обращалась в социальные службы, но ответа не получила. Обещали помочь в школе – но этого тоже не произошло. За две недели до трагедии, когда Милена пыталась покончить с собой, спрыгнув с высоты вместе с подругой, полиция сумела уговорить девочек спуститься. Подругу вернули семье, а Милена была госпитализирована в закрытое медицинское учреждение в центре страны.

Несмотря на просьбы мамы оставить ее на госпитализации, поскольку состояние девочки все еще было нестабильным, ее выписали. Вернувшись домой, Милена Бобкова сбежала. Ее мама немедленно сообщила в полицию, напомнив, где именно может находиться девочка: по каким-то причинам, несмотря на предыдущую попытку суицида на том же месте, доступ на крышу винодельни не заблокировали. Но на этот раз трагедию не предотвратили. Милена и ее подруга спрыгнули с крыши.