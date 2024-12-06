Жители деревни Масада на Голанах арестованы по подозрению в шпионаже на Иран

Разрешена к публикации информация о том, что в ходе совместной операции полиции и Общей службы безопасности (ШАБАК) в ноябре были арестованы двое жителей друзской деревни Масада, расположенной на Голанских высотах, по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Отметим, что многие жители израильской друзской деревни Масада на Голанских высотах являются гражданами Сирии.

По данным расследования, подозреваемые были задействованы спецподразделением "Кудс" иранского "Корпуса Стражей Исламской Революции", отвечающего за операции за рубежом. По заданиям иранских кураторов они занимались сбором информации о расположениях и деятельности израильских военнослужащих на Голанах.

Имена подозреваемых и подробности расследования на данный момент не публикуются в интересах следствия.