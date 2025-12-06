x
$
Израиль

Канцлер Германии прибыл в Израиль с официальным визитом

Германия
время публикации: 06 декабря 2025 г., 21:20 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 21:23
Рафи Бен-Хакун, GPO

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл вечером в субботу, 6 декабря, в Израиль с официальным визитом. В аэропорту Бен-Гурион его встречал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

В ходе визита Мерц планирует встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Накануне визита правительство Германии объявило об отмене частичного эмбарго на поставку оружия Израилю, введенное после решения об операции ЦАХАЛа в городе Газа.

Кроме того, на этой неделе состоялась торжественная церемония ввода в строй купленной Германией израильской системы ПРО "Хец-3".

Израиль
