Канцлер Германии прибыл в Израиль с официальным визитом

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл вечером в субботу, 6 декабря, в Израиль с официальным визитом. В аэропорту Бен-Гурион его встречал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

В ходе визита Мерц планирует встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Накануне визита правительство Германии объявило об отмене частичного эмбарго на поставку оружия Израилю, введенное после решения об операции ЦАХАЛа в городе Газа.

Кроме того, на этой неделе состоялась торжественная церемония ввода в строй купленной Германией израильской системы ПРО "Хец-3".