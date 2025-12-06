Минздрав созывает экстренное совещание по эпидемии гриппа
время публикации: 06 декабря 2025 г., 21:06 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 21:08
Министерство здравоохранения объявило, что в воскресенье, 7 декабря, состоится экстренное совещание по ситуации в сфере заболевания гриппом.
В этом году сезонная эпидемия гриппа началась в северном полушарии раньше обычного и является одной из самых тяжелых за последние годы.
В Израиле отмечается резкий рост уровня заболеваемости и нагрузки на терапевтические отделения больниц.