Минздрав созывает экстренное совещание по эпидемии гриппа

Министерство здравоохранения объявило, что в воскресенье, 7 декабря, состоится экстренное совещание по ситуации в сфере заболевания гриппом.

В этом году сезонная эпидемия гриппа началась в северном полушарии раньше обычного и является одной из самых тяжелых за последние годы.

В Израиле отмечается резкий рост уровня заболеваемости и нагрузки на терапевтические отделения больниц.