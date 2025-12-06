x
Здоровье

Минздрав созывает экстренное совещание по эпидемии гриппа

время публикации: 06 декабря 2025 г., 21:06 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 21:08
Минздрав созывает экстренное совещание по эпидемии гриппа
Yossi Aloni/Flash90

Министерство здравоохранения объявило, что в воскресенье, 7 декабря, состоится экстренное совещание по ситуации в сфере заболевания гриппом.

В этом году сезонная эпидемия гриппа началась в северном полушарии раньше обычного и является одной из самых тяжелых за последние годы.

В Израиле отмечается резкий рост уровня заболеваемости и нагрузки на терапевтические отделения больниц.

