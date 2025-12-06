Попытка теракта в районе Хеврона: один легкораненый, двое террористов нейтрализованы

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о попытке автомобильного теракта против военнослужащих десантной бригады, находившихся на оперативном задании в районе Хеврона.

Один военнослужащий в результате наезда получил легкие травмы.

По автомобилю был открыт огонь на поражение. Двое находившихся в автомобиле были застрелены.

Напомним, что 1 декабря в результате автомобильного теракта в Хевроне была ранена военнослужащая ЦАХАЛа.