Попытка теракта в районе Хеврона: один легкораненый, двое террористов нейтрализованы
время публикации: 06 декабря 2025 г., 21:36 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 21:39
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о попытке автомобильного теракта против военнослужащих десантной бригады, находившихся на оперативном задании в районе Хеврона.
Один военнослужащий в результате наезда получил легкие травмы.
По автомобилю был открыт огонь на поражение. Двое находившихся в автомобиле были застрелены.
Напомним, что 1 декабря в результате автомобильного теракта в Хевроне была ранена военнослужащая ЦАХАЛа.