x
06 декабря 2025
|
последняя новость: 22:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 декабря 2025
|
06 декабря 2025
|
последняя новость: 22:43
06 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Попытка теракта в районе Хеврона: один легкораненый, двое террористов нейтрализованы

Теракт
время публикации: 06 декабря 2025 г., 21:36 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 21:39
Попытка теракта в районе Хеврона: двое террористов нейтрализованы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о попытке автомобильного теракта против военнослужащих десантной бригады, находившихся на оперативном задании в районе Хеврона.

Один военнослужащий в результате наезда получил легкие травмы.

По автомобилю был открыт огонь на поражение. Двое находившихся в автомобиле были застрелены.

Напомним, что 1 декабря в результате автомобильного теракта в Хевроне была ранена военнослужащая ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook