Израиль

Мансур Аббас: РААМ выйдет из "Исламского движения"

РААМ
время публикации: 06 декабря 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 21:55
Мансур Аббас: РААМ выйдет из "Исламского движения"
Flash90

Председатель партии РААМ депутат Кнессета Мансур Аббас заявил в эфире 12-го канала ИТВ, что его партия уходит из "Исламского движения", являющего израильским филиалом "Братьев-Мусульман".

По словам Аббаса, РААМ не будет больше подчиняться Совету Шуры и создаст свои независимые партийные институты.

Напомним, что РААМ является политической структурой более умеренного Южного крыла "Исламского движения", тогда как Северное крыло под руководством шейха Раэда Салаха в 2015 году было объявлено вне закона.

Израиль
