Дожди в Израиле в шаббат и на следующей неделе: ожидаются затопления

Метеослужба Израиля предупреждает о резком изменении погоды, начиная с шаббата, 5-6 декабря. Ожидается, что с вечера пятницы возобновятся дожди, которые в субботу будут особенно сильными в районе пустыне Арава, в Негеве и Эйлате. Высока вероятность затоплений и наводнений в руслах рек и ручьев.

По оценке полиции, в субботу из-за дождей может быть блокировано движение транспорта по 90-й трассе от Аравы до Эйлата, вплоть до полной блокировки подъездных дорог к Эйлату и выезда из него. Граждан просят заранее планировать поездки в Эйлат, не рассчитывая на то, что им удастся въехать в курортную зону или выехать из города в субботу.

Следует учесть и то, что погода для отдыха в Эйлате в субботу будет не самой подходящей: потоки грязной воды из пустыни достигнут побережья Красного моря. В последующие несколько дней купание в море тоже может быть затруднено.

В воскресенье-понедельник, 7-8 декабря, дожди прекратятся, будет малооблачно, температура заметно понизится.

Во вторник-среду, 9-10 декабря, ожидаются сильные дожди с грозами. Вновь высока вероятность затоплений. При этом дожди будут наиболее сильными на севере и в центре страны, на юге ожидаются менее значительные осадки. В четверг, 11 декабря, дожди ослабнут, но временами будут идти в разных районах страны.

На фоне понижения температуры и осадков на будущей неделе на вершине горы Хермон может вновь выпасть снег. Пока нет прогноза по образованию устойчивого снежного покрова. По ночам температура на горе Хермон может понижаться до 2-3 градусов.