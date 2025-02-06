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Израиль

В Иерусалиме автобус сбил пешехода, его состояние тяжелое

ДТП
время публикации: 06 февраля 2025 г., 21:39 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 21:39
В Иерусалиме автобус сбил пешехода, его состояние тяжелое
Пресс-служба МАДА

На улице Керен а-Ясод в Иерусалиме автобус сбил переходившего дорогу мужчину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (примерно 50 лет) при падении получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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