В Иерусалиме автобус сбил пешехода, его состояние тяжелое

На улице Керен а-Ясод в Иерусалиме автобус сбил переходившего дорогу мужчину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (примерно 50 лет) при падении получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.