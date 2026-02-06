x
06 февраля 2026
06 февраля 2026
Израиль

Вооруженное нападение в деревне Яфия, убит мужчина в возрасте около 30 лет

Криминал в арабском секторе
время публикации: 06 февраля 2026 г., 13:52 | последнее обновление: 06 февраля 2026 г., 14:01
Вооруженное нападение в деревне Яфия, убит мужчина в возрасте около 30 лет
Пресс-служба МАДА

Полиция расследует стрельбу в деревне Яфия: в результате вооруженного нападения мужчина, личность которого пока не установлена, получил крайне тяжелые ранения. Вскоре поступило сообщение, что он скончался по дороге в больницу.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия, начали прочесывание территории в поисках подозреваемых. Предварительно – речь идет об уголовной подоплеке инцидента. Информация уточняется.

Израиль
