Вооруженное нападение в деревне Яфия, убит мужчина в возрасте около 30 лет

Полиция расследует стрельбу в деревне Яфия: в результате вооруженного нападения мужчина, личность которого пока не установлена, получил крайне тяжелые ранения. Вскоре поступило сообщение, что он скончался по дороге в больницу.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия, начали прочесывание территории в поисках подозреваемых. Предварительно – речь идет об уголовной подоплеке инцидента. Информация уточняется.