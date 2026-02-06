Теракт-самоубийство в мечети Исламабада, не менее 20 погибших

В пятницу, 6 февраля, в столице Пакистана Исламабаде в результате теракта-самоубийства в шиитской мечети погибли, по меньшей мере, 20 человек, около 90 человек получили ранения.

Информационное агентство AFP со ссылкой на источники в полиции сообщает, что взрыв произошел во время пятничной молитвы. Террорист-самоубийца привел в действие взрывное устройство, когда находился в толпе людей.