06 февраля 2026
"Инцидент в сфере безопасности" на границе с Ливаном

время публикации: 06 февраля 2026 г., 13:25 | последнее обновление: 06 февраля 2026 г., 13:29
"Инцидент в сфере безопасности" на границе с Ливаном
Ayal Margolin/Flash90

В нескольких населенных пунктах на границе с Ливаном объявлен код "параш турки" – код нарушения границы. Жителям населенных пунктов Яарон, Барам и Авивим рекомендовано выполнять указания координаторов безопасности поселков.

В районе действуют отряды быстрого реагирования и ЦАХАЛ. В остальных кибуцах регионального совета Верхняя Галилея остается обычный режим, без особых указаний для граждан.

