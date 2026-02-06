"Инцидент в сфере безопасности" на границе с Ливаном

В нескольких населенных пунктах на границе с Ливаном объявлен код "параш турки" – код нарушения границы. Жителям населенных пунктов Яарон, Барам и Авивим рекомендовано выполнять указания координаторов безопасности поселков.

В районе действуют отряды быстрого реагирования и ЦАХАЛ. В остальных кибуцах регионального совета Верхняя Галилея остается обычный режим, без особых указаний для граждан.