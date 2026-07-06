ХАМАС объявил об отставке своего правительства в Газе

Террористическая организация ХАМАС объявила об официальной отставке своего правительства в секторе Газы, заявив, что этот шаг должен открыть путь к передаче управления анклавом "комитету технократов". При этом в ХАМАСе подчеркнули, что все министерства продолжат выполнять свои функции.

Директор пресс-службы правительства ХАМАСа Исмаил ас-Сауабта заявил, что решение принято для "упорядочения палестинского дома" и продвижения внутрипалестинского "примирения" с учетом "высших интересов палестинского народа". Он обвинил Израиль в продолжении "геноцида", задержке восстановления сектора, сохранении блокады, закрытии КПП, отказе от вывода войск и невыполнении условий прекращения огня.

Накануне панарабское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источники в Газе сообщало, что ХАМАС готовится объявить о роспуске "правительственного комитета", фактически выполнявшего функции правительства в секторе. По словам источников, этот шаг должен был подготовить передачу управления так называемому "комитету технократов".

Израильский источник, комментируя "Кан" заявление ХАМАСа, назвал его "не имеющим никакого значения". "Так называемая отставка правительства ХАМАСа, при которой все его члены остаются на своих постах, – это маневр. ХАМАС опасается, что его объявят нарушителем соглашения, поэтому тянет время и занимается информационными маневрами", – сказал источник.

Ранее аналогичные сигналы о готовности ХАМАСа передать гражданское управление сектором уже звучали, однако они не были реализованы.

В ближайшие дни в Каире должны пройти новые встречи, посвященные второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе.