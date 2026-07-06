Закон о гендерной сегрегации в вузах утвержден к окончательному принятию Кнессетом

Парламентская комиссия по образованию утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект депутата кнессета Лимор Сон Ар-Мелех ("Оцма Йегудит"), предусматривающий возможность раздельного обучения мужчин и женщин в университетах на программах продвинутых степеней (магистратура и докторат).

Законопроект призван обойти решение БАГАЦа, который ранее не разрешил распространить практику раздельного обучения на магистратуру и докторантуру. Лимор Сон Ар-Мелех внесла законопроект в качестве частной законодательной инициативы 24 июля 2024 года.

В пояснении к законопроекту утверждается, что он не будет обязывающим и не приведет к обязательному введению гендерной сегрегации (раздельного обучения мужчин и женщин) во всех высших учебных заведениях Израиля. Закон "лишь" предоставит высшим учебным заведениям право организовывать такие программы в случаях, когда на них существует спрос.

Отметим, что руководители университетов выступили категорически против попыток расширения этого законопроекта, подчеркнув, что подобная инициатива может привести к появлению "дипломов второго сорта" для женщин и создать огромную бюджетную нагрузку.

Изначально законопроект должен был разрешить вузам открывать отдельные учебные программы для мужчин и женщин, в том числе на продвинутых академических степенях. Сторонники инициативы утверждают, что это позволит религиозным и ультраортодоксальным студентам получать высшее образование в формате, соответствующем их образу жизни.

Однако главы университетов утверждают, что в последний момент предпринимается попытка расширить законопроект и распространить гендерное разделение также на первую степень и на общественные пространства кампусов – лаборатории, библиотеки и кафетерии.

В письме говорится, что такая модель приведет к разрыву в академическом уровне, нанесет серьезный ущерб исследованиям и ухудшит качество подготовки специалистов, особенно в терапевтических профессиях.

Главы университетов требуют от Кнессета остановить расширение инициативы и отдельно обсудить ее последствия для высшего образования, академической свободы и равенства женщин в израильских вузах.

Против законопроекта также выступают представители оппозиции и женских общественных организаций, они заявляют, что закон ущемляет принципы равноправия, углубляет автономию ультраортодоксального сектора вместо его интеграции и способствует нежелательному расширению гендерной сегрегации в общественном пространстве.