x
06 июля 2026
|
последняя новость: 14:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 июля 2026
|
06 июля 2026
|
последняя новость: 14:26
06 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Закон о гендерной сегрегации в вузах утвержден к окончательному принятию Кнессетом

Кнессет
Израиль
Выборы 2026
Религия
Высшее образование
время публикации: 06 июля 2026 г., 13:12 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 13:12
Закон о гендерной сегрегации в вузах утвержден к окончательному принятию Кнессетом
Yonatan Sindel/Flash90

Парламентская комиссия по образованию утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект депутата кнессета Лимор Сон Ар-Мелех ("Оцма Йегудит"), предусматривающий возможность раздельного обучения мужчин и женщин в университетах на программах продвинутых степеней (магистратура и докторат).

Законопроект призван обойти решение БАГАЦа, который ранее не разрешил распространить практику раздельного обучения на магистратуру и докторантуру. Лимор Сон Ар-Мелех внесла законопроект в качестве частной законодательной инициативы 24 июля 2024 года.

В пояснении к законопроекту утверждается, что он не будет обязывающим и не приведет к обязательному введению гендерной сегрегации (раздельного обучения мужчин и женщин) во всех высших учебных заведениях Израиля. Закон "лишь" предоставит высшим учебным заведениям право организовывать такие программы в случаях, когда на них существует спрос.

Отметим, что руководители университетов выступили категорически против попыток расширения этого законопроекта, подчеркнув, что подобная инициатива может привести к появлению "дипломов второго сорта" для женщин и создать огромную бюджетную нагрузку.

Изначально законопроект должен был разрешить вузам открывать отдельные учебные программы для мужчин и женщин, в том числе на продвинутых академических степенях. Сторонники инициативы утверждают, что это позволит религиозным и ультраортодоксальным студентам получать высшее образование в формате, соответствующем их образу жизни.

Однако главы университетов утверждают, что в последний момент предпринимается попытка расширить законопроект и распространить гендерное разделение также на первую степень и на общественные пространства кампусов – лаборатории, библиотеки и кафетерии.

В письме говорится, что такая модель приведет к разрыву в академическом уровне, нанесет серьезный ущерб исследованиям и ухудшит качество подготовки специалистов, особенно в терапевтических профессиях.

Главы университетов требуют от Кнессета остановить расширение инициативы и отдельно обсудить ее последствия для высшего образования, академической свободы и равенства женщин в израильских вузах.

Против законопроекта также выступают представители оппозиции и женских общественных организаций, они заявляют, что закон ущемляет принципы равноправия, углубляет автономию ультраортодоксального сектора вместо его интеграции и способствует нежелательному расширению гендерной сегрегации в общественном пространстве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2026

Ректоры израильских вузов выступают против законопроекта о раздельном обучении мужчин и женщин
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2026

Ректоры израильских вузов выступают против законопроекта о раздельном обучении мужчин и женщин
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 17 июня 2026

В Кнессете обсудили законопроект о гендерном разделении на продвинутых академических степенях