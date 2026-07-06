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Последствия второго за неделю массированного удара армии РФ по Киеву. Фоторепортаж

Война в Украине
время публикации: 06 июля 2026 г., 12:21 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 12:30

Фото: ГСЧС по Киеву и Associated Press

В ночь на понедельник, 6 июля, армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области с применением ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала данные о жертвах: более 15 убитых в Киеве и Киевской области, десятки раненых.

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 6 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 68 ракет (6 "Циркон"/"Оникс", 23 "Искандер-М"/С-400, 33 Х-101, 6 "Калибр") и 351 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 37 ракет и 326 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 29 ракет и 18 ударных БПЛА в 34 локациях, а также падения фрагментов в 16 локациях.

Это второй массированный удар по Киеву за неделю. Предыдущий был нанесен в ночь на 2 июля, тогда в Киеве погибли более 30 человек. Как и в тот раз, российские военные целенаправленно атаковали не только военные и промышленные объекты, но и жилые районы столицы Украины.

На 7 июля в Киеве вновь объявлен траур.

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