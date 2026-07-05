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Израиль

"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС готовится объявить о роспуске своего правительства в Газе

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 05 июля 2026 г., 23:58 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 00:01
"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС готовится объявить о роспуске своего правительства в Газе
AP Photo/Abdel Kareem Hana, File

Панарабское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на свои источники в Газе сообщило, что ХАМАС готовится объявить о роспуске "правительственного комитета", фактически выполняющего функции правительства в секторе Газы.

По словам источников, этот шаг призван подготовиться к передаче управления сектором так называемому комитету технократов. Один из источников заявил, что о роспуске комитета может быть объявлено уже в понедельник.

Кроме того, источники в ХАМАСе и других палестинских группировках сообщили, что в ближайшие двое суток в Каире ожидаются новые встречи, посвященные второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе.

Аналогичные сигналы от ХАМАСа поступили и раньше, однако они так и не были воплощены в жизнь, несмотря на создание "наблюдательного комитета", который должен был контролировать передачу власти и состоял из представителей различных палестинских фракций и группировок сектора.

Израиль
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