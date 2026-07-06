Меморандум о прекращении огня между США и Ираном вызвал конфликт на платформе Polymarket

14 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании о прекращении военных действий, и рынок прогнозов Polymarket, где были ставки на общую сумму почти 480 миллионов долларов на тему постоянного соглашения между странами, был закрыт с исходом "да, окончательное соглашение подписано".

Группа проигравших пользователей утверждает, что решение вынесено неправомерно: меморандум содержит формулировку о том, что стороны обязуются в течение 60 дней вести переговоры для достижения окончательного соглашения – то есть, по сути, является временным, а не постоянным документом.

Кроме того, официальное подписание соглашения (Трамп и Макрон) состоялось только 17 июня, уже после дедлайна одного из ключевых рынков – 15 июня.

Спорное решение было передано на разбирательство в UMA – независимую криптовалютную платформу, которая выполняет функцию децентрализованного арбитража для Polymarket. Голосование там определяется не числом участников, а количеством поставленных криптомонет, из-за чего несколько крупных держателей ("китов") способны единолично склонить исход в нужную сторону.

По расчетам одного из пострадавших, семь крупнейших "китов" контролировали более половины голосов, и именно они решили судьбу спора, в котором участвовали 565 человек.

При этом механизм UMA не запрещает голосовать тем, у кого уже есть открытая позиция на самом рынке пари. Анализ выявил как минимум три криптокошелька, которые одновременно ставили "да" в Polymarket и голосовали "да" в UMA. Пострадавшие также указывают на возможность координации голосов между участниками, что дополнительно снижает доверие к системе.

Пользователи заявляют, что многократные обращения в Polymarket остались без ответа, и намерены добиваться пересмотра решения через суд.