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Израиль

Авария возле Ашкелона, восемь пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 06 июня 2026 г., 19:21 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 19:21
Авария возле Ашкелона, восемь пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Женщина и мужчина в возрасте около 40 лет получили тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких автомобилей на шоссе 4, недалеко от перекрестка Ницаним в районе Ашкелона.

В аварии также пострадали еще два человека (оба в возрасте около 30 лет), они находятся в состоянии средней тяжести, еще четверо получили легкие ранения.

Бригада парамедиков МАДА доставила восьмерых пострадавших в больницы "Барзилай" в Ашкелоне и "Асута" в Ашдоде.

Израиль
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