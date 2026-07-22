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Мир

Глава Пентагона: Китай и Россия помогают Ирану в войне с США

США
Война с Ираном
Россия
Китай
время публикации: 22 июля 2026 г., 00:01 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 00:01
Министр обороны США Пит Хегсет
AP Photo/Virginia Mayo

Китай и Россия в разной степени содействуют действиям Ирана в ходе войны с Соединенными Штатами. Об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям.

"Существует множество способов противодействия этому. Однако я не могу раскрывать характер и масштабы принимаемых нами мер", – сказал Хегсет.

"Однако и та, и другая страна на разных уровнях содействуют некоторым действиям Ирана", – добавил он, отвечая на вопрос сенатора-республиканца от Северной Дакоты Джона Хувена.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, отвечая на тот же вопрос о помощи Китая и России Ирану, заявил, что не хотел бы обсуждать эту тему на открытом заседании.

В апреле CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки, сообщал, что Китай готовился поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны. В марте CNN также сообщал со ссылкой на представителя западной разведки, что Россия делилась с Ираном опытом применения беспилотников, полученным в ходе войны в Украине.

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