ЦАХАЛ опубликовал предупреждение об эвакуации жителей районе Бекаа в Ливане

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение жителям районе Бекаа, в частности, жителям деревень Наби-Шит, Аль-Хадар, Саръин аль-Фаука и Саръин ат-Тахта, с требованием немедленной эвакуации.

"Деятельность "Хизбаллы" в этом районе вынуждает ЦАХАЛ применить силу и нанести удар по принадлежащей группировке военной инфраструктуре, – сказано в этом сообщении. – Армия обороны Израиля не намерена причинять вам вред. Для вашей безопасности мы призываем немедленно эвакуироваться из района и направиться на север".

"Любой, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или ее боевыми средствами, подвергает опасности свою жизнь и жизни членов своей семьи. Мы сообщим вам, когда будет безопасно вернуться в свои дома", – завершается сообщение.