x
06 марта 2026
|
последняя новость: 13:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 марта 2026
|
06 марта 2026
|
последняя новость: 13:36
06 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Эмма-Йона аль-Тури из Рамле

Розыск
время публикации: 06 марта 2026 г., 12:44 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 12:56
Внимание, розыск: пропала 15-летняя Эмма-Йона аль-Тури из Рамле
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей девочки. Пропала 15-летняя Эмма-Йона аль-Тури из Рамле. В последний раз ее видели в Рамле утром 4 марта, после чего от местонахождение девочки неизвестно.

Приметы пропавшей: рост около 170 см, худощавое телосложение, длинные коричневые прямые волосы, карие глаза.

Была одета в светлые джинсы, серую облегающую майку в полоску и коричневые туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Рамле по телефону 08-9279444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook