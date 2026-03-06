Внимание, розыск: пропала 15-летняя Эмма-Йона аль-Тури из Рамле

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей девочки. Пропала 15-летняя Эмма-Йона аль-Тури из Рамле. В последний раз ее видели в Рамле утром 4 марта, после чего от местонахождение девочки неизвестно.

Приметы пропавшей: рост около 170 см, худощавое телосложение, длинные коричневые прямые волосы, карие глаза.

Была одета в светлые джинсы, серую облегающую майку в полоску и коричневые туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Рамле по телефону 08-9279444.