Сын министра финансов Бецалеля Смотрича получил ранения на границе с Ливаном

Сын министра финансов Бецалеля Смотрича, принимающий участие в военной операции в Ливане, получил ранения в ходе деятельности ЦАХАЛа в приграничном районе.

Как сообщает "А-Йом", сын лидера "Ционут Датит" был отправлен в больницу для получения медицинской помощи, его семья уведомлена. Из канцелярии Смотрича сообщили, что его сын хорошо себя чувствует, и он в порядке.