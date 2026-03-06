Сын министра финансов Бецалеля Смотрича получил ранения на границе с Ливаном
время публикации: 06 марта 2026 г., 14:38 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 15:01
Сын министра финансов Бецалеля Смотрича, принимающий участие в военной операции в Ливане, получил ранения в ходе деятельности ЦАХАЛа в приграничном районе.
Как сообщает "А-Йом", сын лидера "Ционут Датит" был отправлен в больницу для получения медицинской помощи, его семья уведомлена. Из канцелярии Смотрича сообщили, что его сын хорошо себя чувствует, и он в порядке.