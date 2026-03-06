Ракетные обстрелы из Ирана. Почему значительно сократилось время между предуведомлением и сиреной

Вечером 6 марта было три ракетных обстрела, во время которых сирена "Цева адом" звучала в центральных районах Израиля (19:18, 20:41, 21:56). Сигнал предуведомления об обстрелах приходил всего за 2 минуты, а не за 10 минут, как обычно бывает при обстрелах баллистическими ракетами из Ирана.

При этом в предуведомлениях и в последующих сообщениях ЦАХАЛ указывал: обстрел из Ирана.

Представители Командования тыла по этому поводу дают такое разъяснение: "Не всегда получается дать предварительное указание с достаточным временем. Предварительное указание звучит при обнаружении приближающейся угрозы (иногда 3 минуты, иногда 5, иногда 10) со стороны дальних стран. Важно помнить, что в случае обстрела со стороны Ливана, либо при вторжении беспилотника, предварительного указания вообще нет. Часто бывают случаи, в которых после предварительного указания (со стороны Ирана), есть вторжение беспилотника или стрельба из Ливана".

В свою очередь издание "Гаарец" пишет: "ЦАХАЛ утверждает, что изменение связано не с неисправностью, а с оперативными причинами, и что это может повториться. Армия также уточнила, что невозможно назвать конкретное время между сообщением предварительного предупреждения и самим сигналом тревоги. Цель системы предварительного оповещения, по данным армейских источников, заключается в том, чтобы предупредить граждан о необходимости немедленно приблизиться к защищаемой зоне после получения сигнала тревоги и войти в нее, когда прозвучит сигнал. Система оповещения граждан работает на основе идентификации запуска, в частности, с помощью израильских и иностранных радаров, размещенных в этом районе. После обнаружения заблаговременное предупреждение отправляется по мобильному телефону и через приложение Командования тыла, и только затем, за полторы минуты до удара, срабатывает сигнал тревоги, интенсивность которого то увеличивается, то уменьшается. Время срабатывания системы предварительного оповещения зависит от идентификации запуска".

Телеканал CNN сообщал, что базы, где расположены системы перехвата ракет в Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, были поражены – согласно спутниковым снимкам. Кадры свидетельствуют о том, что Иран стремится повредить системы ПВО в этих странах, выводя из строя системы перехвата. В Иордании была подавлена ​​радиолокационная система батареи THAAD для противоракетной обороны, и, как показали спутниковые снимки, она была уничтожена в первые дни атаки на Иран. В двух разных местах Объединенных Арабских Эмиратов также были атакованы здания, в которых размещались аналогичные системы. Однако неясно, было ли повреждено находившееся в них оборудование.

Резюмируя комментарии ЦАХАЛа/Командования тыла, следует отметить: время между предуведомлением и сиреной может быть различным – от нескольких минут до 10 минут. В любом случае, незамедлительно после получения предуведомления об обстреле следует направиться в ближайшее убежище. Не ждите, пока прозвучит сирена.