Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 6 марта, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 7-15 градусов, в Тель-Авиве – 7-18, в Хайфе – 9-18, в Эйлате – 13-24, в Беэр-Шеве – 5-18, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 6-18, в Ариэле – 6-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-20, на Голанских высотах – 7-18.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу – местами дожди. В воскресенье-вторник – малооблачно. В среду-четверг – дожди.