Служба занятости запустила ИИ-бота для помощи безработным

Государственная служба занятости запустила в четверг, 5 марта, новый чат-бот, призванный предоставлять соискателям информацию и услуги в режиме реального времени через сайт ведомства, круглосуточно и без необходимости обращаться к живому оператору.

Бот аккумулирует данные о правах граждан, порядке регистрации и явке на отметку для получения пособия по безработице, а также помогает ориентироваться в спектре услуг службы занятости.

Система разрабатывалась в последние месяцы на основе вопросов, которые чаще всего поступали на горячую линию, информации, собранной в местных отделениях службы по всей стране, и материалов встреч с гражданами на ярмарках вакансий.

С помощью чата соискатели могут получить разъяснения о процессе поиска работы, актуальные сведения о своих правах и ссылки на соответствующие страницы сайта.

Досрочный запуск был обусловлен чрезвычайным положением и резким ростом обращений в службу. По имеющимся данным, с воскресенья по вторник через телефонный центр и онлайн-канал поступило около 10000 запросов. В связи с этим генеральный директор службы приняла решение ввести систему в эксплуатацию раньше намеченного срока.

Бот дополняет уже существующие каналы связи: чат на сайте, онлайн-обращения в отделения и телефонный центр *9687.