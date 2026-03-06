x
Израиль

МАДА: за ночь по пути в укрытия пострадали 11 человек

Мада
время публикации: 06 марта 2026 г., 07:22 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 07:29
МАДА: за ночь по пути в укрытия пострадали 11 человек
Пресс-служба МАДА

По данным службы скорой помощи МАДА, за минувшую ночь 11 человек получили легкие травмы по дороге в защищенные помещения.

С начала операции "Рык льва" бригады МАДА оказали помощь и госпитализировали 502 пострадавших, в том числе:

138 человек, пострадавших непосредственно в зонах поражения:

- 10 погибших

- 2 в тяжёлом состоянии

- 6 в состоянии средней тяжести

- 120 с лёгкими травмами

359 человек, травмированных по дороге в укрытие:

- 1 в тяжёлом состоянии - смерть констатирована в больнице

- 1 в состоянии средней тяжести

- 357 с легкими травмами

5 пострадавших в ДТП, произошедших во время тревог:

- 1 в тяжёлом состоянии

- 2 в состоянии средней тяжести

- 2 с легкими травмами

Кроме того, бригады МАДА оказали помощь 51 человеку с острой стрессовой реакцией.

