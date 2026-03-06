МАДА: за ночь по пути в укрытия пострадали 11 человек
время публикации: 06 марта 2026 г., 07:22 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 07:29
По данным службы скорой помощи МАДА, за минувшую ночь 11 человек получили легкие травмы по дороге в защищенные помещения.
С начала операции "Рык льва" бригады МАДА оказали помощь и госпитализировали 502 пострадавших, в том числе:
138 человек, пострадавших непосредственно в зонах поражения:
- 10 погибших
- 2 в тяжёлом состоянии
- 6 в состоянии средней тяжести
- 120 с лёгкими травмами
359 человек, травмированных по дороге в укрытие:
- 1 в тяжёлом состоянии - смерть констатирована в больнице
- 1 в состоянии средней тяжести
- 357 с легкими травмами
5 пострадавших в ДТП, произошедших во время тревог:
- 1 в тяжёлом состоянии
- 2 в состоянии средней тяжести
- 2 с легкими травмами
Кроме того, бригады МАДА оказали помощь 51 человеку с острой стрессовой реакцией.