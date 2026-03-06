CША разрешили Индии закупать российскую нефть

Министерство финансов США временно смягчило санкционный режим, разрешив Индии приобретать российскую нефть, которая в настоящее время находится на застрявших в море танкерах.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что 30-дневное исключение призвано поддержать бесперебойные поставки на мировой рынок и "снизить давление, вызванное попытками Ирана взять мировую энергетику в заложники".

Бессент добавил, что речь идет о сугубо краткосрочной мере, которая "не принесет ощутимой финансовой выгоды российскому правительству", поскольку распространяется исключительно на нефть, уже находящуюся в море.

Напомним, что в прошлом месяце Индия, после длительного давления со стороны США, отказалась от закупок российской нефти.