06 марта 2026
06 марта 2026
06 марта 2026
Экономика

CША разрешили Индии закупать российскую нефть

Нефть и газ
Россия
Индия
время публикации: 06 марта 2026 г., 07:55 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 08:31
CША разрешили Индии закупать российскую нефть
AP

Министерство финансов США временно смягчило санкционный режим, разрешив Индии приобретать российскую нефть, которая в настоящее время находится на застрявших в море танкерах.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что 30-дневное исключение призвано поддержать бесперебойные поставки на мировой рынок и "снизить давление, вызванное попытками Ирана взять мировую энергетику в заложники".

Бессент добавил, что речь идет о сугубо краткосрочной мере, которая "не принесет ощутимой финансовой выгоды российскому правительству", поскольку распространяется исключительно на нефть, уже находящуюся в море.

Напомним, что в прошлом месяце Индия, после длительного давления со стороны США, отказалась от закупок российской нефти.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
