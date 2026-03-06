x
06 марта 2026
Спорт

Молодежный чемпионат мира. После короткой программы израильская фигуристка на 4-м месте

Фигурное катание
Спорт/важное
время публикации: 06 марта 2026 г., 07:10 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 07:21
После короткой программы лидирует японка Мао Симада
AP Photo/ Chiang Ying-ying

В Таллинне продолжается молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.

После короткой программы лидирует японка Мао Симада (71.90 балла).

На втором месте Маюка Ока (Япония, 69.77), на третьем - австралийка Хана Бат 66.95.

Израильтянка София Шифрин на четвертом месте (65.38).

Грузинка Инга Гургенидзе на пятом месте (64.28).

Украинка София Рымшина заняла 35-е место и в финал не вышла.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
