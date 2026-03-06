Молодежный чемпионат мира. После короткой программы израильская фигуристка на 4-м месте
время публикации: 06 марта 2026 г., 07:10 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 07:21
В Таллинне продолжается молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.
После короткой программы лидирует японка Мао Симада (71.90 балла).
На втором месте Маюка Ока (Япония, 69.77), на третьем - австралийка Хана Бат 66.95.
Израильтянка София Шифрин на четвертом месте (65.38).
Грузинка Инга Гургенидзе на пятом месте (64.28).
Украинка София Рымшина заняла 35-е место и в финал не вышла.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026