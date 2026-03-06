Молодежный чемпионат мира. После короткой программы израильская фигуристка на 4-м месте

В Таллинне продолжается молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.

После короткой программы лидирует японка Мао Симада (71.90 балла).

На втором месте Маюка Ока (Япония, 69.77), на третьем - австралийка Хана Бат 66.95.

Израильтянка София Шифрин на четвертом месте (65.38).

Грузинка Инга Гургенидзе на пятом месте (64.28).

Украинка София Рымшина заняла 35-е место и в финал не вышла.