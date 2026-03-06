Обстрел из Ирана Беэр-Шевы и окрестностей, ракеты перехвачены
время публикации: 06 марта 2026 г., 13:32 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 13:40
В Беэр-Шевее и десятков населенных пунктов Негева звучат сирены системы раннего предупреждения о ракетном обстреле.
Сигнал тревоги звучит также на границе с сектором Газы, а также в районе Мертвого моря.
Военные сообщили, что ракеты, направленные на Беэр-Шеву, перехвачены.
По данным на 13:39 в спасательные службы не поступало сообщений о падении обломков в населенных пунктах Негева. Нет информации о пострадавших.