06 марта 2026
06 марта 2026
Мир

США рассчитывают достичь целей операции "Эпическая ярость" в течение четырех-шести недель

Война с Ираном
США
время публикации: 06 марта 2026 г., 21:07 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 21:31
APAP Photo/Alex Brandon

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США рассчитывают достичь целей операции "Эпическая ярость" в течение четырех-шести недель.

Белый дом определил следующие цели: уничтожение ракетной программы Ирана, ликвидация военно-морского флота Ирана, гарантия того, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие, и прекращение поддержки Тегераном вооруженных прокси-группировок в регионе.

Ливитт сообщила журналистам, что США уже потопили более 30 судов ВМС Ирана, и иранский флот признан "неэффективным в боевых условиях".

"Всего за шесть дней интенсивность ответных ударов баллистическими ракетами со стороны Ирана снизилась на 90 процентов, – сказала она, добавив, что "Хизбалла" и хуситы практически не оказывают сопротивления в течение последних шести дней".

"Что касается будущего Ирана… в интересах Соединенных Штатов Америки, чтобы Ираном больше не руководил радикальный террористический режим. Президент Трамп… хочет принять участие в определении того, кто будет следующим лидером Ирана", – добавила Ливитт.

