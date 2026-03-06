x
В Лондоне арестованы четверо подозреваемых в шпионаже на Иран: они следили за евреями

время публикации: 06 марта 2026 г., 11:33 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 11:55
В Лондоне арестованы четверо подозреваемых в шпионаже на Иран: они следили за евреями
Paul Grover/Pool Photo via AP

Контртеррористическое подразделение полиции Лондона сообщило о задержании четырех мужчин по подозрению в содействии иранской разведке. Расследование связано с предполагаемым наблюдением за объектами и людьми, связанными с лондонской еврейской общиной, сообщает The Guardian.

Четверо подозреваемых – один гражданин Ирана и трое с двойным ирано-британским гражданством – были арестованы в пятницу, 40-летний и 55-летний мужчины были задержаны в районе Барнет, 52-летний мужчина – в Уотфорде, и 22-летний мужчина – в Харроу.

Представительница полиции сообщила, что задержания стали результатом продолжающегося в течение длительного времени расследования. "Мы понимаем, что общественность может быть обеспокоена, особенно еврейская община, и, как всегда, я прошу их сохранять бдительность: если они увидят или услышат что-либо, что вызывает беспокойство, пусть обращаются к нам", – отметила она.

