ЦАХАЛ предупредил Йемен о скором ударе по аэропорту Саны

Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей Йемена, сообщив, что вскоре будет атакован международный аэропорт в Сане, столице этой страны.

В сообщении сказано: "Срочное предупреждение всем, кто находится в районе международного аэропорта Саны, как показано на прилагаемой карте. Мы призываем вас немедленно покинуть территорию аэропорта – международного аэропорта Саны – и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленной эвакуации из этой зоны. Если вы не эвакуируетесь и не покидаете это место, вы подвергаете себя опасности".

В 15:00 в новостях "Аль-Арабии" было объявлено, что очередная атака ВВС ЦАХАЛа на объекты хуситов в Йемене может начаться в течение часа.

Как сообщает ЦАХАЛ, 5 мая около 20 боевых самолетов нанесли удары по десяткам объектов террористической инфраструктуры хуситского режима в прибрежных районах Йемена. Кроме того, был атакован бетонный завод "Баджиль", расположенный восточнее города Ходейда: этот завод служил важным экономическим ресурсом террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) и использовался для строительства туннелей, бункеров и другой военной инфраструктуры.

Удары по целям в Йемене – ответ на ракетный удар хуситов 4 мая по международному аэропорту "Бен-Гурион". Хотя хуситы и ранее заявляли об ударах по "Бен-Гуриону", их атака по основному израильскому аэропорту 4.05.2025 была первой успешной – системы ПРО Израиля и США не справились с перехватом. Ракета разорвалась на открытой местности около 3-го Терминала, причинив ущерб территории, некоторым постройкам и автомобилям.