Зеленский угрожает России после срыва режима тишины: "Плохое время для массовых празднований"

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что, продолжив обстрелы после вступления в силу в полночь объявленного Украиной режима тишины, российская сторона отвергла предложение о прекращении огня.

"В целом, по состоянию на 10 утра, российская армия 1820 раз нарушила режим тишины – речь идет об артиллерийских обстрелах, попытках штурма, воздушных ударах, применении беспилотников", – написал глава государства.

"Украина ясно заявляла, что будет действовать в зеркальной манере, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети сохранить тишину во время парада в Москве. Но все понимают, что масштабная война и ежедневные убийства – плохое время доя массовых празднований", – отметил Зеленский.

Украинский президент призывает российское руководство выйти из бункеров и заявить о готовности к миру. "Но на сегодняшний день Россия нарушила перемирие. Наши дальнейшие действия будут определены на основании вечерних отчетов военных и разведки. Слава Украине!" – заключает президент.