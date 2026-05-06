В "Дегель а-Тора" опровергли публикации о кризисе в отношениях с Нетаниягу

Глава партии "Дегель а-Тора" Моше Гафни опроверг публикации, согласно которым премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к ультраортодоксальным партиям с просьбой снять с повестки дня "закон Бисмута", именуемый также "законом о призыве".

Как сообщил сайт "Сругим", Нетаниягу мотивировал свою просьбу тем, что "в нынешний период неуместно утверждать такой законопроект".

По словам Нетаниягу, которые приводит "Сругим", стоит подождать завершения выборов. "После выборов депутаты заинтересованы в должностях, и тогда с ними проще договориться, сейчас в Кнессете просто нет большинства для утверждения такого законопроекта", - заявил премьер-министр.

В свою очередь, глава блока "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф опубликовал разгневанное заявление. "Шила в мешке не утаишь. Сейчас все видят то, о чем я говорил с самого начала: Нетаниягу с самого начала не намеревался соблюдать коалиционные договоренности и выполнять обещания, которые он дал религиозным партиям", - заявил Гольдкнопф.