Израиль экстрадировал во Францию гражданина, признанного в Париже виновным в насилии
время публикации: 06 мая 2026 г., 14:01 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 14:19
Израильский минюст сообщил, что гражданин Израиля и Франции Тьерри Эльмалем 5 мая был экстрадирован во Францию для отбывания двухлетнего тюремного срока, назначенного ему апелляционным судом Парижа за насилие и угрозы в отношении своей партнерши.
Эльмалем был задержан израильской полицией в феврале, после чего международный отдел государственной прокуратуры подал в окружной суд Иерусалима ходатайство о признании его подлежащим экстрадиции во Францию и просьбу оставить его под стражей до решения суда.
В конце марта суд удовлетворил ходатайство и признал Эльмалема подлежащим выдаче.