ЦАХАЛ закупил в США разрывные противодроновые пули, применяемые Украиной

Командование ЦАХАЛа распорядилось в срочном порядке закупить в США крупную партию патронов калибра 5,56 мм, в которых пуля при выстреле разделяется на пять шариков, существенно повышая вероятность поражения дронов.

Как сообщает корпорация гостелерадио "Кан", приказ о закупке патронов, зарекомендовавших себя в войне Украины против России, был отдан после серии испытаний, проведенной делегацией командования сухопутных войск в США на прошлой неделе.

Сумма сделки не разглашается, поставка патронов начнется на следующей неделе.