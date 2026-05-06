"Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов

Первым финалистом Лиги чемпионов стал "Арсенал", победивший мадридский "Атлетико" 1:0.

В первом матче была ничья 1:1.

"Канониры" вышли в финал впервые за 25 лет.

Матч был напряженным, но не зрелищным. Хозяева забили в первом тайме, а после перерыва стали играть на окнтраатаках.

На 45-й минуте Дьекереш сделал передачу. Троссар пробил. Облак отбил мяч. Сака добил мяч в сетку 1:0.

На 51-й минуте "каанониры" едва не организовали гол в свои ворота. Салиба сделал неудачный пас назад. Джулиано Симеоне мяч перехватил и нанес удар в нижний угол. Райя выручил.