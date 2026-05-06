Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 06 мая 2026 г., 07:23 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 07:23
"Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов
AP Photo/Alastair Grant

Первым финалистом Лиги чемпионов стал "Арсенал", победивший мадридский "Атлетико" 1:0.

В первом матче была ничья 1:1.

"Канониры" вышли в финал впервые за 25 лет.

Матч был напряженным, но не зрелищным. Хозяева забили в первом тайме, а после перерыва стали играть на окнтраатаках.

На 45-й минуте Дьекереш сделал передачу. Троссар пробил. Облак отбил мяч. Сака добил мяч в сетку 1:0.

На 51-й минуте "каанониры" едва не организовали гол в свои ворота. Салиба сделал неудачный пас назад. Джулиано Симеоне мяч перехватил и нанес удар в нижний угол. Райя выручил.

