Лидеры "харедим" угрожают бойкотом авиакомпании "Исраэйр"
время публикации: 06 мая 2026 г., 07:04 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 07:06
Комиссия с участием лидеров ультраортодоксального еврейского сектора вызвала генерального директора авиакомпании "Исраэйр" Ури Сиркиса на "слушание" с целью добиться от компании прекращения полетов по субботам.
Как сообщает 12-й канал ИТВ, в противном случае руководство "харедим" угрожает потребительским бойкотом.
При этом не исключено, что под давлением окажется и сеть супермаркетов "Рами Леви Шивук а-Шикма", принадлежащая тому же владельцу.