x
06 мая 2026
|
последняя новость: 07:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 мая 2026
|
06 мая 2026
|
последняя новость: 07:23
06 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Лидеры "харедим" угрожают бойкотом авиакомпании "Исраэйр"

Харедим
Авиация
Потребление
время публикации: 06 мая 2026 г., 07:04 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 07:06
Лидеры "харедим" угрожают бойкотом авиакомпании "Исраэйр"
Yossi Aloni/Flash90

Комиссия с участием лидеров ультраортодоксального еврейского сектора вызвала генерального директора авиакомпании "Исраэйр" Ури Сиркиса на "слушание" с целью добиться от компании прекращения полетов по субботам.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, в противном случае руководство "харедим" угрожает потребительским бойкотом.

При этом не исключено, что под давлением окажется и сеть супермаркетов "Рами Леви Шивук а-Шикма", принадлежащая тому же владельцу.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook