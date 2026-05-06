Лидеры "харедим" угрожают бойкотом авиакомпании "Исраэйр"

Комиссия с участием лидеров ультраортодоксального еврейского сектора вызвала генерального директора авиакомпании "Исраэйр" Ури Сиркиса на "слушание" с целью добиться от компании прекращения полетов по субботам.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, в противном случае руководство "харедим" угрожает потребительским бойкотом.

При этом не исключено, что под давлением окажется и сеть супермаркетов "Рами Леви Шивук а-Шикма", принадлежащая тому же владельцу.