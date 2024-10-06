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Израиль

13-й телеканал: Нетаниягу проводит совещание, посвященное соглашению по заложникам

время публикации: 06 октября 2024 г., 20:58 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 20:58
13-й телеканал: Нетаниягу проводит совещание, посвященное соглашению по заложникам
Avshalom Sassoni/Flash90

Корреспондент Мориа Асраф в вечернем выпуске новостей на 13-м телеканале сообщила, что вечером 6 октября Биньямин Нетаниягу проведет совещание, на которое приглашены большинство членов кабинета, и оно будет посвящено усилиям по возвращению похищенных.

На этом совещании члены переговорной группы представят новые предложения по сделке, в рамках которой Израиль надеется вернуть домой удерживаемых в Газе израильтян.

В новостном сюжете отмечалось, что Израиль пытается возобновить контакты с ХАМАСом несмотря на то, что связь с лидером террористической организации Яхьей Синуаром потеряна, а без его согласия сделка невозможна.

На сайте телеканала отмечается: канцелярия Нетаниягу подтвердила, что совещание, посвященное усилиям по возвращению заложников, проводится в расширенном формате, на него приглашены представители системы безопасности.

Израиль
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