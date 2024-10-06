13-й телеканал: Нетаниягу проводит совещание, посвященное соглашению по заложникам

Корреспондент Мориа Асраф в вечернем выпуске новостей на 13-м телеканале сообщила, что вечером 6 октября Биньямин Нетаниягу проведет совещание, на которое приглашены большинство членов кабинета, и оно будет посвящено усилиям по возвращению похищенных.

На этом совещании члены переговорной группы представят новые предложения по сделке, в рамках которой Израиль надеется вернуть домой удерживаемых в Газе израильтян.

В новостном сюжете отмечалось, что Израиль пытается возобновить контакты с ХАМАСом несмотря на то, что связь с лидером террористической организации Яхьей Синуаром потеряна, а без его согласия сделка невозможна.

На сайте телеканала отмечается: канцелярия Нетаниягу подтвердила, что совещание, посвященное усилиям по возвращению заложников, проводится в расширенном формате, на него приглашены представители системы безопасности.