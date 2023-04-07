"Пасхальная эскалация", день третий: обстрелы из Газы, ЦАХАЛ атакует объекты ХАМАСа. Хронология

В пятницу, 7 апреля, во второй день еврейского праздника Песах ситуация в сфере безопасности остается напряженной. Ночью были зафиксированы многочисленные пуски ракет из сектора Газы. ЦАХАЛ наносит удары по объектам террористов ХАМАСа.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

7 апреля

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05:30. Агентство Safa передает, что ответственность за ночные обстрелы израильской территории из сектора Газы взяли на себя различные группировки. При этом "Бригады Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) не заявляли об обстрелах территории Израиля. Судя по публикации Safa, об ответственности за ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы в ночь на 7 апреля заявили боевики "Народного фронта освобождения Палестины", "Демократического фронта освобождения Палестины" и "Комитетов народного сопротивления". При этом боевики ХАМАСа взяли на себя ответственность только за обстрелы самолетов ЦАХАЛа силами ПВО.

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05:30. Вновь были слышны сигналы "Цева Адом" в Сдероте, в поселках Ибим и Нир Ам.

05:00. Тревога "Цева Адом" была слышна в поселке Ятед, около южной границы с сектором Газы. Вскоре сигналы "Цева Адом" были слышны в Сдероте, а также в поселках Ибим и Нир Ам, около северной границы с Газой. Зафиксированы пуски ракет.

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4:30. ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в секторе Газы. Были атакованы подземный завод ХАМАСа, на котором производилось оружие, три других объекта по производству оружия и еще один туннель террористической организации ХАМАС.

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04:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала: "ЦАХАЛ атакует цели в Ливане. Подробности будут опубликованы позже". Позже армейская пресс-служба уточнила: "В ночь на пятницу ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру и объекты террористической организации ХАМАС на юге Ливана". "ЦАХАЛ не позволит террористической организации ХАМАС действовать с территории Ливана и считает государство Ливан ответственным за все обстрелы с его территории", – сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ЦАХАЛ нанес удары по целям около деревни Клайлэ (к юго-востоку от Тиры, юго-западный Ливан). По данным телеканала, по целям было выпущено три ракеты. Сведений о пострадавших не поступало. Взрывы были слышны в Тире.

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Израильские СМИ сообщают, что было выпущено шесть ракет по офису ХАМАСа в лагере беженцев Рашидия в Тире.

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04:00. В секторе Газы снова были слышны взрывы.

04:00. Слышны сигналы "Цева Адом" в районах, граничащих с сектором Газы. Подтверждены пуски ракет по израильской территории.

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03:30. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ответ на ракетные обстрелы израильской территории атаковали цели в секторе Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что были атакованы два туннеля террористов (на севере сектора в Бейт-Хануне и на юге в Хан-Юнисе) и два объекта по производству оружия террористической организации ХАМАС. Кроме того, ударный беспилотник ЦАХАЛа атаковал крупнокалиберный пулемет, из которого боевики ХАМАСа вели огонь по израильским самолетам.

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01:00. После того, как ВВС ЦАХАЛа начали наносить удары по объектам террора в секторе Газы, возобновились ракетные обстрелы населенных пунктов в приграничной зоне. Сирены звучали в Сдероте, в кибуцах Ибим, Нир Ам, Натив а-Асара, Кармия. Часть ракет была перехвачено системой ПРО "Железный купол". Примерно в 1:50 сигнал "Цева Адом" был слышен в поселке Нирим.

01:00. Канцелярия главы правительства сообщила, что заседание военно-политического кабинета завершилось. Отмечается, что члены узкого кабинета приняли серию решений об ответе на ракетные обстрелы из Газы и Ливана. Все решения основаны на рекомендациях ЦАХАЛа и служб безопасности. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что "ответ Израиля, этой ночью и в ближайшее время, наш враг заплатит высокую цену". Министр обороны Йоав Галант по завершении совещания сказал: "Система безопасности готова к отражению угроз на всех участках. Мы будем знать, как действовать против любой из угроз".

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00:30. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в ответ на ракетные обстрелы наносятся удары по сектору Газы. Палестинские источники сообщают о взрывах в районе Хан-Юниса и города Газы. Сообщается о том, что израильские военные самолеты атаковали объект ХАМАСа "Салах ад-Дин". Удары наносятся также по объектам, расположенным на севере палестинского анклава, в частности, в районе Бейт-Хануна.

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6 апреля

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23:30. Поступают сообщения о том, что в результате стрельбы возле поселка Адам ранен израильтянин.

23:00. В Нацерете, Сахнине и Умм эль-Фахме происходят столкновения между местными жителями и полицией. В Умм эль-Фахме местные жители жгут автомобильные шины и бросают камни в полицейских. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании двух участников беспорядков. Полиция использует спецсредства для разгона демонстраций.

19:00. Поступают сообщения о минометном обстреле Метулы. Нет информации о пострадавших или причиненном ущербе.

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14:30. Массированный ракетный обстрел севера Израиля из Ливана, некоторые ракеты сбиты "Железным куполом". Подробности

14:00. Боевиками был обстрелян блокпост "Салем", расположенный около границы с Палестинской автономией, к северо-западу от Дженина. Сведений о пострадавших не поступало.

13:00. Полиция уведомляет, что в течение первого дня праздника Песах в арабских населенных пунктах Северного округа были задержаны 12 подозреваемых в хулиганстве, в основном молодые люди, в их числе несовершеннолетние, некоторым из которых 13-14 лет. В сообщении говорится о беспорядках в населенных пунктах Шфарам, Манда, Араба, Дир-Хана, Кафр-Кана и Кафр-Райна. Правонарушители поджигали шины и другие предметы, бросали камни, пытались перекрывать дороги. По восьми задержанным полиция намерена просить суд о продлении срока содержания под стражей. В сообщении полиции отмечается, что местные власти сотрудничали с правоохранительными органами с целью наведения порядка.

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11:00. Продолжаются посещения группами евреев Храмовой горы. О серьезных эксцессах не сообщается.

10:00. Уточнена информация о событиях в секторе Газы утром 6 апреля. Сообщение агентства Wafa об ударе израильского БПЛА по цели в Нусейрате опровергнуто. На самом деле, над Нусейратом были замечены БПЛА ЦАХАЛа, после чего силы ПВО ХАМАСа открыли по ним огонь. Судя по имеющейся информации, ни один беспилотник не пострадал.

Телеграм-канал Abu Ali Express приводит следующие данные:

04:45. Взрыв на посту боевиков ХАМАСа "Аш-Шхадэ" в Нусейрате. Предполагалось, что это была атака БПЛА. Но позже стало известно, что это был взрыв, вызванный "деятельностью сопротивления в Газе".

05:00. Над местом взрыва замечены израильские БПЛА.

05:30. Силы ПВО ХАМАСа выпускают семь ракет "земля-воздух", пытаясь сбить БПЛА. В ряде населенных пунктов в Израиле срабатывает сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле. Но все ракеты взорвались в воздухе.

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08:00. В Старом городе Иерусалима полицейские сопроводили на Храмовую гору большую группу евреев. Арабские СМИ заявляют, что для того, чтобы обеспечить доступ евреев на Храмовую гору, полицейские вновь применили силу для наведения порядка около мечети "Аль-Акса". Некоторые арабские СМИ утверждают, что "поселенцы штурмовали Аль-Аксу". Эти сообщения лживы, никаких нападений со стороны евреев, поднявшихся на Храмовую гору, не было.

07:30. Официальное агентство палестинской администрации Wafa сообщает, что утром 6 апреля израильский беспилотный самолет нанес удар по цели в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газы. По данным Wafa, причинен ущерб, сведений о пострадавших не поступало. Сообщается также, что израильские катера выпустили несколько светошумовых гранат в сторону северной части побережья сектора Газы, около города Бейт-Лахия. Позже информация об ударе беспилотника была опровергнута.

06:30. ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован запуск семи ракет "земля-воздух" из сектора Газы: пять из них летели в сторону израильской территории, две – в сторону Средиземного моря. Все ракеты взорвались в воздухе. Сработала система предупреждения "Цева адом". Однако система ПРО "Железный купол" не была задействована, так как непосредственной угрозы населенным пунктам на территории Израиля не было.

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05:30. В населенных пунктах Патиш и Ранен (около Офакима) сработали сигналы тревоги "Цева адом". Вскоре сигналы тревоги были слышны в кибуце Дорот (восточней Сдерота) и некоторых других населенных пунктах Западного Негева.

02:00. Израильтяне на автомобиле Mazda белого цвета с израильскими номерными знаками по ошибке въехали в Шхем, где на них было совершено нападение. У машины были выбиты стекла, причинен другой ущерб. Службы безопасности Палестинской автономии вмешались и помогли израильтянам выехать из Шхема. Их сопровождал автомобиль палестинской полиции.

01:30. Поступило сообщение о том, что 60-летний житель Старого города Иерусалима выстрелил в подростка, который угрожал ему палкой. Подросток получил легкое ранение и был госпитализирован. Стрелявший задержан для допроса. Полиция в официальном сообщении не указывает национальность стрелявшего и пострадавшего подростка.

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00:00. Поступила информация о задержании пяти несовершеннолетних участников беспорядков в Умм эль-Фахме.

5 апреля

23:30. Поступили сообщения о массовых беспорядках в районе арабских населенных пунктов Кафр-Манда и Бака аль-Гарбия. Арабские СМИ сообщают о столкновениях с полицией.

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23:00. Произошли массовые беспорядки в районе Умм эль-Фахма. Некоторые экстремисты бросали камни в автомобили, следовавшие по 65-й трассе. Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы. Группа экстремистов напала на полицейских. Один из сотрудников был вынужден выстрелить в воздух.

22:00. Террористическая группировка "Львиное логово Газы" взяла на себя ответственность за пуск двух ракет из сектора Газы в сторону израильской территории. Вскоре "Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") также взяли на себя ответственность за этот обстрел.

22:00. Возобновились столкновения между израильскими полицейскими и группой мусульман, пытающейся забаррикадироваться в мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Полицейские вошли в мечеть, чтобы заставить экстремистов покинуть Храмовую гору. В итоге пограничной полиции удалось выдворить сотни экстремистов из мечети.

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21:00. В населенных пунктах, расположенных около границы сектора Газы, вновь сработали сигналы "Цева адом", предупреждающие о ракетных обстрелах. После проверки было установлено, что примерно в 21:05 террористами была предпринята очередная попытка обстрелять израильскую территорию из сектора Газы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. По данным военных, одна ракета упала на территории сектора, вторая – в районе пограничного забора. Существенный ущерб причинен не был, пострадавших нет.

17:00. Началась пасхальная блокада палестинских территорий в Иудее и Самарии, а также сектора Газы.

13:00. "Палестинский информационный центр" со ссылкой на адвоката Фираса аль-Джабарини передает, что около 20 задержанных на Храмовой горе в Иерусалиме остаются под арестом – срок содержания их под стражей продлен, некоторые переведены после допросов в камеры. Напомним, что полиция Израиля заявляла о более 350 задержанных. Судя по сообщению ПИЦ, большинство задержанных после допроса были отпущены, возможно на ограничительных условиях. В то же время пресс-секретарь "Красного Полумесяца" Мурад Аббаси заявляет, что в ходе столкновений во время "штурма мечети Аль-Акса" были ранены около 50 мусульман, противостоявших полиции.

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12:00. Террористы обстреляли военный пост, на котором находились солдаты бригады "Менаше". В ответ был открыт огонь по стрелявшим. Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что боевики скрылись. На месте, с которого велся обстрел, военные нашли гильзы и пустые магазины. Ведется розыск стрелявших. ЦАХАЛ заявляет, что на блокпосту были зафиксированы попадания, однако никто из израильских военнослужащих не пострадал.

11:00. Две террористические группировки – "Комитеты народного сопротивления" и "Бригады Аль-Макаума аль-Утина" (военное крыло "Демократического фронта освобождения Палестины") – взяли на себя ответственность за сегодняшние ракетные обстрелы израильской территории. Судя по всему, боевики действовали с одобрения руководства ХАМАСа, пишет телеграм-канал Abu Ali Express.

10:30. Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала спутниковые фотографии, на которых показаны объекты боевиков ХАМАСа, атакованные сегодня в ответ на ракетные обстрелы. Также опубликованы видеозаписи этих атак.

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09:30. Накануне начала праздника Песах десятки евреев в сопровождении полиции поднялись на Храмовую гору в Иерусалиме. После ночных беспорядков на Храмовой горе усилены меры безопасности.

09:00. ЦАХАЛ уточняет: минувшей ночью и утром по израильской территории из сектора Газы было выпущено от 16 до 18 ракет.

08:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что самолеты израильских ВВС атаковали военный комплекс террористической организации ХАМАС в северной части сектора Газы, который использовался в качестве тренировочного лагеря боевиков. Кроме того танки ЦАХАЛ обстреляли позиции боевиков ХАМАСа около границы с сектором Газы.

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07:30. Власти Египта и Иордании выступили с осуждением действий израильских силовых структур на Храмовой горе в Иерусалиме. Саудовская Аравия "выразила озабоченность".

07:30. Командование ЦАХАЛа заявляет, что армия находится в состоянии повышенной готовности на всех фронтах. Особенное внимание уделяется границе с сектором Газы.

07:00. В населенных пунктах, расположенных около границы сектора Газы, вновь сработали сигналы "Цева адом", предупреждающие о ракетных обстрелах. Сигналы "Цева адом" были слышны в Сдероте, Нетивоте и ряде других населенных пунктов.

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Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что в Сдероте во время сигнала тревоги "Цева адом" пострадал мужчина примерно 30 лет, получивший травму в результате падения, когда спешил в бомбоубежище. Пострадавший доставлен в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. Его травмы оценивают как легкие. Еще одному человеку потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские танки нанесли удары по целям в секторе Газы в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля.

06:30. Палестинские источники сообщают, что ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям в секторе Газы. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что самолеты израильских ВВС атаковали два "объекта сопротивления" – к юго-западу от города Газа и около лагеря беженцев Нусейрат, в центральной части сектора. При этом Safa сообщает, что силы ПВО ХАМАСа пытались обстреливать израильские самолеты ракетами "земля-воздух".

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Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что были нанесены удары по объектам террористической организации ХАМАС – завод, на котором производилось оружие, а также еще один объект, на котором производилось и складировалось оружие.

06:00. ЦАХАЛ заявил, что обнаружена еще одна ракета, упавшая на открытой местности возле кибуца Яд Мордехай. Таким образом, всего минувшей ночью из Газы было выпущено десять ракет.

05:00. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, заявляет, что ракетные обстрелы израильской территории были осуществлены "в ответ на жестокие нападения оккупантов на верующих в мечети Аль-Акса". Речь идет о действиях израильской полиции по освобождению мечети Аль-Акса от группы экстремистов.

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03:30. Из Газы было выпущено еще четыре ракеты. Все они упали на открытой местности. "Железный купол" задействован не был. О пострадавших не сообщалось.

03:00. Из сектора Газы выпущено пять ракет в сторону Сдерота, четыре из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Пятая ракета упала в промышленной зоне рядом с городом, причинен незначительный ущерб одному из заводов.

00:00. Сотни арабских экстремистов забаррикадировалась в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Переговоры результата не дали. Полиция была вынуждена применить силу, чтобы освободить помещение мечети до начала утренней молитвы. В ходе столкновения экстремисты применяли петарды, камни и палки. Полиция заявляет, что задержаны более 350 участников беспорядков. Один полицейский был ранен в ногу брошенным камнем. Пресс-служба полиции отмечает, что экстремисты нанесли ущерб мечети и осквернили ее.

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4 апреля

23:00. Официальное агентство палестинской администрации Wafa передает, что поздно вечером 4 апреля израильские полицейские ворвались в молельный зал мечети Аль-Акса и атаковали находящихся там мусульман, применив против них светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули, а также дубинки и приклады. По данным Wafa, пострадали десятки мусульман.

15:00. После теракта в Црифине руководство палестинской террористической организации ХАМАС выступило со следующим заявлением: "Мы приветствуем нападение, которое было совершено в рамках продолжающегося реагирования на преступления оккупационного сионистского режима и в ожидании завтрашнего вторжения в "Аль-Аксу"" (имелось в виду традиционное восхождение евреев на Храмовую гору в канун праздника Песах). Это заявление было прологом к началу нового витка противостояния.

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Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы

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(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2023-й год.

Апрель. 19 ракет, 4 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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Март. 2 ракеты. Погибших и раненых нет.

Февраль. 15 ракет, 7 ракет перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Январь. 7 ракет, 3 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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2022-й год. Более 500 ракет. Свыше 200 ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибших нет. Двое раненых.

2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

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2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

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2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

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2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

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2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

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2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

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2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.