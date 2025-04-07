В "Барзилай" после обстрела из Газы доставили десятки пострадавших, некоторые остаются в больнице

По состоянию на утро 7 апреля, в больнице "Барзилай" в Ашкелоне остаются четыре человека, получивших легкие ранения и травмы в результате вчерашнего ракетного обстрела из Газы.

Из больницы сообщают, что в общей сложности после обстрела в приемные покои были доставлены 29 пострадавших – 20 нуждающихся в помощи медиков для выведения из шокового состояния и девять легкораненых.

6 апреля в 21:01 сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетных обстрелах, прозвучала в десятках городов и поселков Израиля. Сирены звучали в Ган-Явне, Явне, Ашдоде, Ашкелоне и др. Взрывы были слышны в центре страны. Вскоре ЦАХАЛ заявил, что из центральной части сектора Газы было запущено около десяти ракет, пять из них были сбиты. Несколько ракет и осколки упали в населенных пунктах.

Мэрия Ашкелона сообщила, что одна ракета упала на парковке в центре города. Был причинен ущерб нескольким транспортным средствам и жилому дому.

Боевое крыло ХАМАСа взяло на себя ответственность за ракетный обстрел израильской территории.

Позже ЦАХАЛ атаковал место запуска ракет.