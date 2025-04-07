Две военнослужащие в тяжелом состоянии в результате ДТП в районе Бейт-Шемеша

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, в ночь на понедельник в районе Бейт-Шемеша произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали две военнослужащие.

Девушки, которые служат в ВВС, получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу для лечения. Их семьи оповещены о случившемся.

Ведется расследование обстоятельств аварии.