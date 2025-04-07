Две военнослужащие в тяжелом состоянии в результате ДТП в районе Бейт-Шемеша
время публикации: 07 апреля 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 10:39
По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, в ночь на понедельник в районе Бейт-Шемеша произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали две военнослужащие.
Девушки, которые служат в ВВС, получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу для лечения. Их семьи оповещены о случившемся.
Ведется расследование обстоятельств аварии.
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