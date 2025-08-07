Акция протеста против призыва "харедим": демонстранты забрасывают полицию камнями

Продолжается акция протеста против закона о призыве на 4 шоссе возле Бней-Брака: полиция объявила демонстрацию незаконной прежде чем начать насильственный разгон ее участников.

Десятки демонстрантов блокируют дорогу и препятствуют движению транспорта, они кричат в адрес полиции "нацисты!" и забрасывают полицейских камнями.

Сотрудники полиции действуют на месте демонстрации, перенаправляют движение по альтернативным дорогам и эвакуируют транспортные средства. В настоящий момент 4 шоссе перекрыто от развязки Алуф Саде в северном направлении, движение перенаправлено на шоссе 471. Шоссе 4 от Эм а-Мошавот в южном направлении также перекрыто, движение направлено через Петах-Тикву.