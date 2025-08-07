x
07 августа 2025
|
последняя новость: 18:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 18:12
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Акция протеста против призыва "харедим": демонстранты забрасывают полицию камнями

Полиция
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 07 августа 2025 г., 17:46 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 17:52
Акция протеста против призыва "харедим": демонстранты забрасывают полицию камнями
Пресс-служба полиции Израиля

Продолжается акция протеста против закона о призыве на 4 шоссе возле Бней-Брака: полиция объявила демонстрацию незаконной прежде чем начать насильственный разгон ее участников.

Десятки демонстрантов блокируют дорогу и препятствуют движению транспорта, они кричат в адрес полиции "нацисты!" и забрасывают полицейских камнями.

Сотрудники полиции действуют на месте демонстрации, перенаправляют движение по альтернативным дорогам и эвакуируют транспортные средства. В настоящий момент 4 шоссе перекрыто от развязки Алуф Саде в северном направлении, движение перенаправлено на шоссе 471. Шоссе 4 от Эм а-Мошавот в южном направлении также перекрыто, движение направлено через Петах-Тикву.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 августа 2025

Акция протеста харедим: перекрыта 4-я трасса