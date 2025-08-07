Акция протеста харедим: перекрыта 4-я трасса

В связи с демонстрацией ультраортодоксов полиция перекрыла 4-ю трассу в обоих направлениях в районе от Алуф-Саде до Эм А-Мошавот. Возможны заторы на перекрестке Жаботински-Геа в Бней-Браке.

Полиция рекомендует водителям пользоваться Waze и выбирать альтернативные маршруты.

Акция протеста харедим связана с нежеланием многих ультраортодоксов служить в Армии обороны Израиля.