07 августа 2025
07 августа 2025
Израиль

Акция протеста харедим: перекрыта 4-я трасса

Акции протеста
Полиция
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 07 августа 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 16:14
Акция протеста харедим: перекрыта 4-я трасса
David Cohen/Flash90

В связи с демонстрацией ультраортодоксов полиция перекрыла 4-ю трассу в обоих направлениях в районе от Алуф-Саде до Эм А-Мошавот. Возможны заторы на перекрестке Жаботински-Геа в Бней-Браке.

Полиция рекомендует водителям пользоваться Waze и выбирать альтернативные маршруты.

Акция протеста харедим связана с нежеланием многих ультраортодоксов служить в Армии обороны Израиля.

Израиль
