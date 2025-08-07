x
Израиль

Внимание, розыск: пропал 88-летний Стэнли Брукштейн из Реховота

время публикации: 07 августа 2025 г., 16:35

Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего Стэнли Брукштейна, 88 лет, жителя Реховота. В последний раз его видели 6 августа в Реховоте. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание внешности: рост 1.74, среднего телосложения, короткие седые волосы, глаза карие.

Описание одежды: серая рубашка, серые брюки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-9371444.

