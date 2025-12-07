На 531-й трассе около Герцлии мужчина упал на автомобиль, он в крайне тяжелом состоянии
время публикации: 07 декабря 2025 г., 07:21 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 07:26
Утром 7 декабря на шоссе 531 в районе развязки Герцлия (восточный съезд) мужчина примерно 30 лет упал с высоты и был сбит автомобилем.
В крайне тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.
Пострадала также 71-летняя водительница автомобиля, она получила легкие травмы и тоже была госпитализирована.