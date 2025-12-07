На 531-й трассе около Герцлии мужчина упал на автомобиль, он в крайне тяжелом состоянии

Утром 7 декабря на шоссе 531 в районе развязки Герцлия (восточный съезд) мужчина примерно 30 лет упал с высоты и был сбит автомобилем.

В крайне тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Пострадала также 71-летняя водительница автомобиля, она получила легкие травмы и тоже была госпитализирована.